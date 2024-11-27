Центр реабилитации в Павловском Посаде отметил 20-летие

Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области

Фото: Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области

Комплексному центру социального обслуживания и реабилитации в Павловском Посаде исполнилось 20 лет. Праздник прошел в Доме культуры «Филимоновский».

Со сцены звучали слова благодарности тем людям, которые заботятся о беспомощных жителях округа. Сотрудникам центра и ветеранам социального труда вручили почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства социальной защиты Московской области и главы Павлово-Посадского округа.

Для коллектива Комплексного центра подготовили праздничный концерт. В нем выступили участники клуба «Активное долголетие». Номера «Ночь» и «Все нормально у хулигана» вызвали восторг у зрителей.

«Вот такой добрый и веселый праздник получился. Еще раз поздравляем коллектив Центра социального развития „Павлово-Посадский“ с юбилеем. Желаем дальнейших успехов», — отметило руководство Дома культуры «Филимоновский».

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