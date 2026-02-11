Центр развития настольного тенниса откроют в Химках 21 февраля

В Химках 21 февраля откроют Центр развития настольного тенниса. Он займет площадь более тысячи квадратных метров на первом этаже торгового комплекса «Мега».

В центре смогут тренироваться как профессиональные спортсмены сборной Московской области, так и любители любого возраста и уровня подготовки.

«Это не просто открытие новой локации — это важный шаг в создании доступной, живой среды для настольного тенниса в городском пространстве. Мы стремимся быть ближе к людям и делать спорт частью повседневной жизни», — отметил генеральный директор Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев.

Для игры подготовят современный зал с профессиональным освещением, специальным покрытием и новыми столами. Также в центре оборудуют удобные раздевалки и зону отдыха.

«Для нас важно не только демонстрировать спортивные результаты, но и создавать понятную, вовлекающую инфраструктуру — чтобы настольный теннис был интересен семьям, детям, молодежи. Такой проект — это и точка роста для региона, и модель для масштабирования по всей стране», — прокомментировала создание новой тренировочной базы директор по развитию федерации Софья Каранфил.

Торжественное открытие начнется в 13:00. В программе — показательные матчи, любительский турнир, автограф-сессии и свободная игра для гостей.

Для детей организуют отдельную зону с мастер-классами и анимацией, которая будет работать до 18:00.