Центр развития настольного тенниса откроется в Химках 21 февраля

В Химках на территории торгового центра «МЕГА» 21 февраля в 13:00 откроют Центр развития настольного тенниса. Мероприятие пройдет в рамках государственной программы «Спорт России».

Новое спортивное пространство займет площадь 1200 квадратных метров и станет универсальной площадкой как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. Здесь будут тренироваться сборная Московской области, а также все желающие независимо от возраста и уровня подготовки.

В центре установят профессиональные столы с инвентарем, специальное покрытие и освещение, предусмотрят удобные раздевалки и зону ожидания.

В день открытия гостей ждет насыщенная программа: приветственные слова официальных лиц, выступление творческого коллектива, показательные матчи, турнир для любителей и автограф-сессии. Все желающие смогут принять участие в свободной игре.

Для юных посетителей с 13:00 до 18:00 организуют отдельную зону с мастер-классами, аквагримом и анимационной программой. Дети получат в подарок сувениры с символикой Федерации.

Центр будет находиться на первом этаже ТРЦ «МЕГА Химки». Вход на церемонию открытия свободный.