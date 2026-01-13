Центр психологической помощи откроют в Щелкове

С января в округе начинает работу новое бюджетное учреждение — Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Открытие центра станет важным шагом в развитии социальной инфраструктуры округа, предлагая жителям комплексный подход к поддержке подрастающего поколения.

Специалисты учреждения ставят своей целью создание системы всесторонней поддержки, охватывающей интересы детей, их законных представителей и педагогического сообщества. Работа центра будет вестись по четырем основным блокам: психологическое сопровождение, медицинский мониторинг, педагогическая поддержка и социализация, а также дополнительное образование.

Кроме того, важным подразделением центра станет Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия. Ее задача — проведение комплексного обследования детей с особенностями развития. Новый центр расположен по адресу: улица Парковая, строение 9Б. Записаться на консультацию или получить дополнительную информацию можно по телефону: +7 (989) 587-90-87.