Центр помощи семьям и детям откроют в Ивантеевке

В Ивантеевке городского округа Пушкинский заработает специализированное учреждение — ресурсный центр помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Здание будущего учреждения осмотрел депутат Московской областной думы Михаил Ждан и представители администрации муниципалитета.

По решению главы городского округа Пушкинский Максима Красноцветова ресурсный центр откроют в бывшем детском саду «Гномик». По словам Михаила Ждана, в муниципалитете с населением свыше 300 тысяч жителей давно не хватало подобного учреждения.

«Часто семьи, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, не могут справиться сами — им нужна и психологическая, и комплексная поддержка специалистов», — пояснил народный избранник.

Теперь дети с ограниченными возможностями здоровья, подростки, которые переживают трудный период, семьи и близкие участников специальной военной операции смогут получить квалифицированную помощь. В ресурсном центре планируют открыть несколько подразделений: психолого-медико-педагогическую комиссию, отделение дополнительного образования, службу, где будут работать психологи, логопеды, дефектологи, специалисты по сопровождению семей и детей.

Помимо этого, помощь можно будет получить, обратившись на горячую линию или по телефону доверия.

«Верим, что ресурсный центр в Ивантеевке станет не просто новым учреждением, а местом доверия и поддержки, куда можно прийти, когда особенно трудно — и знать, что ты не один. Многим семьям, где уже потерялась эмоциональная связь, можно будет помочь вновь услышать и понять друг друга», — отметила заместитель главы городского округа Пушкинский Ольга Жданова.

В здании детского сада «Гномик» выполнят косметический ремонт, а затем приступят к постепенному запуску всех служб. Подобные центры планируют открыть также в Пушкино и в Красноармейске.