Центр помощи семье и детям в деревне Голубое получил президентский грант

Проект Центра помощи семье и детям «Растим вместе» в деревне Голубое под Солнечногорском стал победителем и получил финансирование из Фонда президентских грантов. Благодаря этому до лета 2025 года порядка 90 женщин, находящихся в кризисной ситуации, получат психологическую и социальную помощь.

Проект центра «Растим вместе» призван поддержать беременных женщин и женщин с детьми, малоимущие и многодетные семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Им не только предоставят временный приют со всем необходимым для жизни, но и окажут психологическую помощь. В центре есть все условия для духовного восстановления и социальной адаптации.

«Команда проекта надеется, что благодаря нашим усилиям и работе со специалистами беременные женщины и женщины с детьми до семи лет смогут стабилизировать свое психоэмоциональное состояние, улучшить психическое здоровье, оформить полный комплект документов для обретения законных прав в обществе, а также найти духовные силы для самостоятельной жизни в новых условиях», — рассказали в Центре помощи семье и детям «Растим вместе».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».