Центр помощи при ДТП в Истре переехал в новое помещение

Центр помощи при ДТП в Истре переехал в другое здание побольше. Он был открыт пять лет назад, и за это время специалисты обработали более 7800 заявок.

Центр помощи при ДТП оказывает поддержку людям, попавшим в аварию без пострадавших с участием двух машин. Сотрудники пункта консультируют и помогают быстро урегулировать проблему.

С каждым годом все больше обращений поступают в центр, поэтому для большего удобства он переехал в более просторное здание и теперь располагается по адресу: улица 9-й Гвардейской дивизии, д. 49.

Центр работает уже пять лет. За это время в округе было зарегистрировано 14 тысяч аварий без пострадавших, и проблемы части из них урегулировали именно через этот пункт.

В новом помещении находятся кабинеты сотрудника Госавтоинспекции и отдела помощи при ДТП. Обратиться за помощью можно ежедневно с 8:00 до 20:00. Всего в Подмосковье работает таких 17 центров.

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