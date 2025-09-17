Центр помощи новорожденным детям открыли в Балашихе

В Балашихинском родильном доме состоялось торжественное открытие нового медицинского центра «Микропедиатр Саввино», который будет специализироваться на оказании помощи самым маленьким пациентам — новорожденным и детям до трех лет. Это важное событие стало значимым шагом в развитии перинатальной и детской медицины в регионе.

Главная задача центра — обеспечить качественное наблюдение и лечение малышей, при этом максимально сохраняя возможность находиться вместе с мамой, что особенно важно для поддержания эмоциональной связи и успешного выздоровления ребенка. В центре оборудованы консультативный кабинет и кабинет дневного стационара, где мама может находиться с ребенком. Кроме того, предусмотрены комната отдыха и зона ожидания для удобства родителей.

«Мы торжественно открыли медицинский центр „Микропедиатр Саввино“. Теперь он будет обслуживать наших пациентов, в первую очередь рожденных в нашем учреждении, и, конечно, других малышей округа», — отметил главный врач Балашихинского роддома Михаил Кудрявцев.

Обращаться в центр могут родители детей в возрасте до трех лет по полису ОМС и при наличии направления от врача детской поликлиники. Опытные специалисты проконсультируют по вопросам здоровья и ухода за малышами, помогут при необходимости назначения лечения и дальнейшей поддержки ребенка.

«Для нас, как для родителей, это очень важно. Это забота о наших детях, и теперь мы можем получить ее рядом с домом», — поделилась мама двоих детей Юлия Крушельницкая.

Центр «Микропедиатр Саввино» работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 16:00. Адрес учреждения: город Балашиха, улица Саввинская, 15, отдельный вход с торца здания справа.