Центр помощи многодетным семьям в Лобне победил на этапе международной премии

Заслуженную награду вручили руководителю центра Марине Чураковой.

Целью международной премии является признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.

Некоммерческая благотворительная организация «МногоМама Лобня» основана 29 сентября 2020 года и в настоящее время объединяет около 350 семей.

«Уже пять лет „МногоМама“ является надежной опорой для многодетных семей Лобни. Организация не только оказывает всестороннюю помощь, но и дарит радость, организуя для своих подопечных яркие и запоминающиеся досуговые мероприятия», — отметила глава городского округа Анна Кротова, которая также поздравила победителей с выдающимся достижением.