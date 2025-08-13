Центр поддержки водителей открыли на трассе М-11 в Солнечногорске

На 63-м километре платной трассы М-11 «Нева» в Солнечногорске открыли Центр поддержки и обслуживания водителей. Расположили его на территории многофункциональной зоны отдыха, сообщили в ГК «Автодор».
В нем все желающие могут задать вопросы о работе скоростных трасс и приобрести или настроить транспондер T-pass (устройство для безостановочного проезда через пункты или рамки взимания платы на платных трассах — прим. ред.).
Также в центре доступно оформление абонементов, подключение услуг, пополнение лицевого счета или погашение задолженности за проезд по ГРН.
Пункт работает ежедневно с 9:00 до 21:00, без выходных.
Число самозанятых в Подмосковье приблизилось к миллиону
Подмосковные волейболистки выиграли две бронзовые медали на первенстве России
Лекции о самореализации провели для молодежи в Королеве
Почти 2 тысячи жителей Подмосковья посетили лекции по вопросам ЖКХ с января
Завод упаковки из гофрокартона построят в ОЭЗ «Максимиха» в Домодедове
Власти рассказали о повреждениях в результате атаки дронов на Ростов-на-Дону
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте