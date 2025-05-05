Центр поддержки грудного вскармливания в Балашихе признали эталонным

Центр поддержки грудного вскармливания «Саввино», действующий на базе Балашихинского роддома, был отмечен важной наградой в ходе открытия второго Московского областного конгресса «Подмосковные вечера. У истоков жизни». Депутат Государственной думы Татьяна Буцкая вручила учреждению свидетельство о статусе ведущего и образцового центра в области поддержки грудного вскармливания.

«Саввино» стало первым в регионе специализированным центром, предоставляющим бесплатные консультации и диагностическую помощь женщинам. Особенностью центра является его доступность — поддержку здесь получают не только пациентки Балашихинского роддома, но и женщины из разных уголков Московской области и других регионов России благодаря возможностям онлайн-консультаций.

Центр «Саввино» играет ключевую роль в системе перинатальной помощи городского округа Балашиха и служит ярким примером внедрения современных методов поддержки материнства и детства, способствуя улучшению здоровья новорожденных и благополучию семей.