Центр поддержки грудного вскармливания в Балашихе отметил свое двухлетие

В прошлом году в Балашихинском родильном доме начал работу Центр поддержки грудного вскармливания «Саввино», ставший первым в России учреждением, объединяющим стационарную и амбулаторную помощь для мам и малышей. За год центр оказал бесплатную консультативную и диагностическую поддержку 932 женщинам из Балашихи и других регионов страны.

Инициатором проекта стал Денис Аксенов, заведующий отделением неонатологии и недоношенных детей Балашихинского роддома, эксперт по грудному вскармливанию и лауреат национальной премии «Лучший неонатолог России».

«Мы хотели создать пространство, где мамы получали бы помощь не только в роддоме, но и после выписки. Такой формат — уникальный для России, и мы гордимся, что Балашиха стала пионером в этом направлении», — подчеркнул Аксенов.

Одной из ключевых программ центра стала школа подготовки к родам и материнству. Будущие мамы узнают основы грудного вскармливания и получают информацию о поддержке после рождения ребенка. Центр предлагает как очные, так и дистанционные консультации, включая сопровождение в первый месяц после родов, доступное всем женщинам независимо от места проживания или регистрации. Все услуги предоставляются бесплатно за счет ресурсов роддома.