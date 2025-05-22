Центр поддержки грудного вскармливания в Балашихе отметил годовщину работы

В Балашихинском роддоме 20 мая отпраздновали годовщину Центра поддержки грудного вскармливания «Саввино». С момента открытия там помогли более чем 900 женщинам. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.

Первый зампред Комитета Государственной Думы Российской Федерации по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая направила в организацию благодарность, отметив многолетний труд и вклад сотрудников в развитие грудного вскармливания. Медучреждение смогло обеспечить рост продолжительности естественного питания детей после 6 месяцев на 30%.

«Мы давно вынашивали идею создания такого центра, который оказывал бы поддержку мамам не только в период пребывания в роддоме, но и после выписки. Мы рады, что смогли оказать помощь многим мам нашего центра», — сказал заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей, врач-неонатолог Денис Аксенов.

Минздрав Подмосковья напомнил, что «Саввино» — первый полноценный центр грудного вскармливания в России. Здесь помогают женщинам со всей страны, вне зависимости от места родов, региона проживания и регистрации.

Медучреждение работает каждый день с 9:00 до 17:00. Запись на консультацию доступна по номеру 8(495) 522-15-65.