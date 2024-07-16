Центр поддержки грудного вскармливания открыли при роддоме в Одинцове

Палаты для рожениц полностью отремонтировали и снабдили новым оборудованием, а в самом центре будут работать опытные профессионалы: акушеры-гинекологи, неонатологи, специалисты по грудному вскармливанию и психологи. Заведующая отделением новорожденных Одинцовского родильного дома Наталья Толкач рассказала, что с трудностями грудного вскармливания сталкиваются многие молодые мамы, поэтому специалисты центра будут помогать решать эту проблему.

«Когда мамы выписываются из родильного дома, они остаются один на один со своей проблемой, с малышом, а помочь зачастую некому. Центр поддержки грудного вскармливания создан для того, чтобы мама в любой момент могла не только онлайн в чате обратиться, но и прийти к нам в центр, позаниматься с врачом по правильному прикладыванию малыша, решить проблемы дефицита веса у ребенка. У нас проходят консультации, как очные, так и заочные, ведется активная работа с беременными», — сообщила Наталья Толкач.

Многодетная мама Юлия Журавлева пришла на открытие центра с пятимесячной дочкой. Она поделилась, что с момента ее первых родов Одинцовский родительный дом преобразился и наполнился новыми компетентными сотрудниками.

«Всех троих детей рожала в Одинцовском роддоме по полису ОМС, все прошло просто замечательно. Великолепное отношение врачей к деткам, чуткость, вежливость, а главное — профессионализм», — подчеркнула Юлия Журавлева.

Также в день торжественного открытия центра многодетные семьи вместе с главой округа Андреем Ивановым посадили на территории роддома аллею молодых зеленых кленов.

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