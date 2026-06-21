Центр поддержки для семей с детьми открылся в Ивантеевке

В округе появился современный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурсный центр». Здесь дети смогут получить квалифицированную помощь, а родители — найти ответы на важные вопросы.

В здании созданы условия для работы педагога-психолога, учителя-дефектолога, логопеда и социального педагога. Приобретено современное диагностическое и коррекционно-развивающее оборудование, в том числе для детей-инвалидов. Оборудованы студия пескотерапии, сенсорная комната и зал для физкультурно-оздоровительной работы.

Спектр услуг широк: консультации для родителей, диагностика познавательных процессов, речевого развития и эмоционально-волевой сферы, коррекционно-развивающие занятия с логопедами, дефектологами и психологами. Также центр будет работать с одаренными детьми, педагогическими кадрами и руководителями образовательных организаций.

Директор центра Наталья Бобкова отметила, что уже ведется активная работа: проводятся мероприятия, психологи и педагоги помогают детям и взрослым. Глава округа Максим Красноцветов подчеркнул, что открытие центра — это начало трансформации системы образования. В одном месте собрали команду первоклассных специалистов, чтобы каждая семья, школьник или учитель могли получить своевременную и профессиональную поддержку.

Жители Ивантеевки уже высоко оценили появление центра. Мама одного из воспитанников поблагодарила за возможность получать помощь рядом с домом.