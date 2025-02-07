Центр по развитию беспилотных авиасистем открыли в Жуковском

Первую очередь научно-производственного центра по развитию беспилотных авиасистем торжественно открыли в Жуковском. Заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева поздравила ученых и сотрудников с этим значимым событием.

«Создание центра стало следующим этапом развития технопарка ЦАГИ в Жуковском, сконцентрировавшего лучшие практики и технологии в авиации. Большую часть средств на создание выделили в виде субсидии от Минобрнауки России из федерального бюджета, а также от Мининвеста Московской области», — рассказала Зиновьева.

В конце прошлого года Минпромторг России присвоил технопарку ЦАГИ статус Научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития беспилотных авиационных систем. Площадка получила название НПЦ БАС «Жуковский».

Основная задача центра — разработка передовых технологий и организация серийного производства беспилотников в целях реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и достижения технологического лидерства.