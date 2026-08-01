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Центр по адаптивной физической культуре и спорту открыли в Воскресенске

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

30 июля просветительский центр начал свою работу на базе спортивного клуба инвалидов «Лидер». Торжественное открытие состоялось во время соревнований по корнхоллу.

Турнир по популярной игре на меткость состоялся в рамках седьмого этапа «Лиги Лидера».

Открытие демонстрационно-просветительского центра стало еще одной ступенью на пути к развитию и популяризации адаптивных видов спорта. В центре планируют проводить паралимпийские уроки, мастер-классы по тем видам спорта, которые развиваются в клубе.

«Это новое направление, которое расширяет спектр наших возможностей и привлечет новых занимающихся, в том числе участников специальной военной операции. И, конечно, это пропаганда активного и здорового образа жизни. Для нас это приоритеты в нашей работе», — подчеркнул директор клуба Алексей Кузнецов.

Еще одно активно развивающееся паралимпийское направление в клубе — это армрестлинг. Его возглавляет многократный чемпион мира, Европы и России по армспорту Наталья Януто. Два года назад спортсменка открыла производство активных кресел-колясок.

Клуб «Лидер» стал отправной точкой в карьере для многих спортсменов. Чемпион Европы по бочча Михаил Летников входит в состав сборной команды России и готовится к Паралимпийским играм, используя свою особую стратегию.