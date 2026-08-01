Центр по адаптивной физической культуре и спорту открыли в Воскресенске

30 июля просветительский центр начал свою работу на базе спортивного клуба инвалидов «Лидер». Торжественное открытие состоялось во время соревнований по корнхоллу.

Открытие демонстрационно-просветительского центра стало еще одной ступенью на пути к развитию и популяризации адаптивных видов спорта. В центре планируют проводить паралимпийские уроки, мастер-классы по тем видам спорта, которые развиваются в клубе.

Турнир по популярной игре на меткость состоялся в рамках седьмого этапа «Лиги Лидера».

«Это новое направление, которое расширяет спектр наших возможностей и привлечет новых занимающихся, в том числе участников специальной военной операции. И, конечно, это пропаганда активного и здорового образа жизни. Для нас это приоритеты в нашей работе», — подчеркнул директор клуба Алексей Кузнецов.

Еще одно активно развивающееся паралимпийское направление в клубе — это армрестлинг. Его возглавляет многократный чемпион мира, Европы и России по армспорту Наталья Януто. Два года назад спортсменка открыла производство активных кресел-колясок.

Клуб «Лидер» стал отправной точкой в карьере для многих спортсменов. Чемпион Европы по бочча Михаил Летников входит в состав сборной команды России и готовится к Паралимпийским играм, используя свою особую стратегию.