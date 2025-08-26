Центр паллиативной помощи Подмосковья принял почти 7 тысяч звонков с января

Паллиативные пациенты и их родственники в Подмосковье могут получить помощь на круглосуточной горячей линии. С начала года туда обратились почти семь тысяч раз. Операторы принимают звонки по номеру телефона +7 (498) 683-83-83.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава Минздрава Максим Забелин, в начале этого месяца координационный центр паллиативной помощи отметил трехлетие.

«Для пациентов и их родственников в регионе работают школы паллиативного пациента, отделения, выездные патронажные бригады, оказывающие медицинскую помощь на дому, а также горячая линия, круглосуточно принимающая обращения», — сказал он.

Получить информацию о паллиативной помощи на дому и госпитализации также можно на интернет-портале.