Центр паллиативной помощи Подмосковья принял 60 тысяч обращений с 2022 года

С августа 2022 года в Московской области работает координационный центр паллиативной помощи. За это время специалисты горячей линии приняли более 60 тысяч обращений, организовали свыше 218 тысяч выездов патронажных бригад и обеспечили госпитализацию почти 87 тысяч пациентов.

Особое внимание уделяют поддержке родственников пациентов. В Подмосковье работают 42 бесплатные школы паллиативного ухода, где практическим навыкам уже обучились более двух тысяч человек.

Для маленьких пациентов организовали профилактический стоматологический осмотр на дому.

«Также действуют школы гигиены полости рта для детей, нуждающихся в паллиативной помощи, где обучились уже около 700 родственников. Для медработников регулярно проводятся конференции и мастер-классы, направленные на повышение профессионального уровня и совершенствование качества оказания помощи паллиативным пациентам», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Получить консультацию можно круглосуточно по телефону +7 (498) 683-83-83. Также для жителей региона работает портал «Паллиативная помощь», где размещена информация об оказании помощи на дому, госпитализации, уходе за пациентами и других профильных услугах.