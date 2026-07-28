Центр острых отравлений в Пушкино оказал помощь первым 10 пациентам

В начале месяца на базе Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова открылся первый в регионе Центр острых отравлений. Там проходят лечение пациенты с тяжелыми интоксикациями, которые сопровождаются нарушениями жизненно важных функций организма. Специалисты уже помогли 10 людям.

В центр госпитализируют при бытовых и химических отравлениях, передозировке лекарствами, употреблении ядовитых грибов, укусах змей и других критических состояниях. Специалисты центра имеют возможность быстро идентифицировать токсикант, определить его концентрацию и подобрать оптимальную тактику терапии.

«В Центре созданы условия для экстренного приема и быстрой диагностики при тяжелых отравлениях: врачи имеют возможность идентифицировать токсикант, оценить его концентрацию и определить наиболее подходящую схему лечения. Всего с момента открытия лечение в Центре прошли уже 10 человек», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

В центре шесть реанимационных коек и пять мест в палате острых отравлений. В нем также есть приемное отделение с противошоковой палатой и химико-токсикологическая лаборатория. Учреждение оснащено оборудованием для гемодиализа, плазмафереза, гемосорбции, ультрафиолетового облучения крови и специальными лабораторными анализаторами. Медицинскую помощь оказывают реаниматологи и токсикологи, при необходимости привлекаются терапевты, гастроэнтерологи, кардиологи, неврологи и другие специалисты. После стабилизации состояния пациенты могут продолжить реабилитацию в отделении медицинской восстановительной терапии Пушкинской больницы.