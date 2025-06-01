Центр онлайн-наблюдения за ЕГЭ оборудовали в Дубне

В школе № 9 заработал специальный кабинет для наблюдения за проведением ЕГЭ. Помещение оборудовали компьютерами.

Оборудования хватит для 23 аккредитованных наблюдателей в Дубне. Всего в Подмосковье функционируют 30 подобных кабинетов.

Основная задача аккредитованных специалистов — контролировать правильный порядок проведения ЕГЭ и профилактировать нарушения. В особенности будут следить за использованием мобильных телефонов и шпаргалок. Все выявленные инциденты анализируются, информация передается в Министерство образования.

Также в Дубне заработал удаленный пункт для рассмотрения апелляций. Он находится в Доме учителя, где оборудовали специальное рабочее место для общения с экспертами. Подав апелляцию в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов экзамена, выпускник может обсудить спорные вопросы, не выезжая из Дубны.

«Наши выпускники традиционно сдают ЕГЭ с высокими результатами. Наша задача — максимально облегчить им прохождение этого сложного этапа. Напомню, в этом году мы закупили компьютеры для сдачи экзаменов. Создание удаленного пункта рассмотрения апелляций — еще одно важное условие для спокойствия выпускников и их родителей», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.