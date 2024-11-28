Центр охраны материнства и детства получит 98 новых рабочих аппаратов

Еще 98 единиц медицинского оборудования поступит в Московский областной центр охраны материнства и детства до конца года. Медицинское учреждение уже получило 82.

По словам главного врача МОЦОМД Татьяны Мельник, уже поступили кювезы для новорожденных и недоношенных детей, транспортный инкубатор, оснащенный портативным аппаратом ИВЛ, а также передвижной ультразвуковой аппарат для исследования новорожденных.

«В детскую больницу поступило 40 функциональных электрических кроватей и системы обогрева. Уникальный общехирургический рентгеноконтрастный стол, позволяет проводить рентгеноскопию в операционной без перекладывания пациента», — рассказала Мельник.

К концу года ожидается поступление медицинских тележек для перевозки пациентов, видеоколоноскопа, операционных столов и светильников, современного оборудования для эндовидеохирургии и других видов медицинской техники.