Центр крупного российского автодилера открылся в Серпухове

Открытие представительства одного из крупнейших в России автодилерских холдингов состоялось в Серпухове. Компания «Рольф», которая ранее базировалась только в Москве и Санкт-Петербурге, зашла на площадку в регионе.

Жители Серпухова, а также соседних Калужской и Тульской областей получили возможность воспользоваться разнообразными и качественными услугами. Центр поможет приобрести и застраховать автомобиль, подобрать нужные акусессуары, пройти сервисное обслуживание.

На торжественное открытие «Рольфа» приехали глава городского округа Сергей Никитенко, генеральный директор группы компаний «Рольф» Роман Антонов и президент Международной ассоциации бокса, почетный житель Серпухова Умар Кремлев. Они перерезали красную ленточку и поприветствовали первых посетителей центра.

Событие стало значимым для муниципалитета еще и потому, что компания помогает развитию образования. Проект «Школа механика Рольф» создан для обучения молодых специалистов и их последующего трудоустройства. Студенты колледжей Серпухова смогут проходить практику в новом центре.

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