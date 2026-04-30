Центр обслуживания автомобилей построят в Немчиновке летом

В Одинцове продолжается строительство специализированного комплекса для автомобилистов. Сразу два корпуса «Автомола» возводят в селе Немчиновка.

Процесс работ находится под контролем Главгосстройнадзора Московской области, который на данный момент оценивает готовность объекта примерно в 75%.

Будущий многофункциональный центр площадью более четырех тысяч квадратных метров будет ориентирован на обслуживание автомобилей.

Основную часть пространства займут мастерские и сервисные компании, специализирующиеся на ремонте — от слесарных работ до кузовного восстановления. Остальная площадь предусмотрена под магазины автозапчастей, что позволит объединить ключевые услуги в одном месте и значительно сократить время обслуживания владельцев машин.

Реализация проекта направлена на формирование удобной инфраструктуры для автомобилистов региона. В здании можно будет не только отремонтировать транспорт, но и сразу приобрести необходимые комплектующие.

Завершить строительство и открыть комплекс планируют уже летом.