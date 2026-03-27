Центр образования в Ногинске стал партнером национального университета

Знаковое событие произошло в образовательной сфере Богородского округа. 26 марта стало известно о заключении важного договора о сотрудничестве между Центром образования № 4 и Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н. И. Пирогова.

Это новый этап в развитии образования в муниципалитете. Событие открывает уникальные перспективы для учащихся, которые мечтают связать свою дальнейшую, профессиональную жизнь с медициной. Уже в 2026–2027 учебном году на базе Центра образования откроется медицинский класс с углубленным изучением химии и биологии.

Школьники будут обучаться профильным предметам по углубленной программе и смогут получать знания от ведущих специалистов Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Кроме того, ребята смогут подготовиться к поступлению в ведущие медицинские вузы страны.

Школьников также ждет участие в мастер-классах, семинарах и практических занятиях на базе университета. Такое сотрудничество станет прочным фундаментом для подготовки будущих врачей, ученых и исследователей.