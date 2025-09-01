Центр образования открыли после ремонта в поселке Зеленый под Ногинском

В центре образования № 29 в поселке Зеленом Богородского округа 1 сентября отмечается особый праздник. С началом нового учебного года совпало торжественное открытие обновленной школы, которая радикально изменилась после капитального ремонта.

Школа, построенная в 1985 году, впечатляет своим преображением. Общая площадь здания составляет 4608,56 квадратных метров, и изменения затронули все аспекты: от обновленных фасадов до современных инженерных систем. Внутри расположены светлые, отремонтированные классы и коридоры, создающие комфортную атмосферу для учебы.

На базе образовательного учреждения теперь имеются современные кабинеты физики, химии и информатики, укомплектованные новейшим оборудованием и мебелью. Обновленная столовая с увеличенным пищеблоком и двумя просторными залами теперь может разместить всех 730 учеников, обучающихся в две смены.

Спортивная инфраструктура также была значительно улучшена: новый спортзал, поле для мини-футбола с искусственным покрытием и площадки для волейбола и баскетбола обеспечат всестороннее развитие детей. На торжественной линейке с поздравлениями к ученикам, родителям и педагогам обратился глава округа Игорь Сухин. Он отметил, что благодаря совместным усилиям и поддержке правительства Московской области создана школа, которая отвечает всем современным требованиям и способствует будущим достижениям учеников.