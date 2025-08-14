Центр образования № 30 в Богородском округе откроется первого сентября

Совсем скоро для учащихся в городе Электроугли распахнет свои двери отремонтированный Центр образования № 30. Работы проводились по госпрограмме за счет средств бюджета в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании начальной школы на улице Маяковского завершился капитальный ремонт. Были обновлены инженерные сети, сделана кровля, фасад, выполнены внутренние работы.

На территории школы также заменили пешеходные дорожки и ограждение. Установили три новые детские площадки и высадили газон площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

Здесь обучаются учащиеся вторых-четвертых классов. Благодаря реконструкции, проведенной в учебных помещениях, удалось увеличить проектную мощность. Теперь здесь смогут обучаться 330 детей.

На протяжении всего ремонта дирекция школы вместе с представителями администрации Богородского округа, депутатами и родительским комитетом проводили регулярный плановый осмотр и контролировали ход работ.