Центр образования № 30 откроют в Электроуглях после капремонта 1 сентября

В сентябре 2025 года начнется новая глава для маленьких жителей Электроуглей, когда откроется обновленный Центр образования № 30. Теперь 330 учеников 2–4 классов смогут учиться и отдыхать в современных условиях на площади 3365 квадратных метров.

Школа, построенная в 1952 году, впервые прошла капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В ходе обновлений были модернизированы инженерные сети, выполнены внутренние работы, а также обновлены кровля и фасад.

Пешеходные дорожки и ограждения заменили на новые, а также установили три современные детские площадки. Важным шагом стало высаживание газона площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

Также ученики Центра образования № 29 могут радоваться грядущим переменам. Здесь почти завершился масштабный капитальный ремонт: укреплены стены, расширен пищеблок и обновлены кабинеты.

В школе появились современные спортивные зоны, включая площадку для скейтбординга и волейбольный сектор с искусственным покрытием.