Центр образования № 30 капитально отремонтировали в Электроуглях

Центр образования № 30 открылся в Электроуглях после капитального ремонта. Там обновили инженерные сети, установили новые окна, двери, мебель и многое другое.

Школа находится на улице Маяковского, его площадь составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Работы там начались в январе 2025 года. В ходе ремонта там обновили все помещения, лестницы, заменили сантехнику, двери, окна и коммуникации, Фасад и кровлю утеплили.

Кроме того, в учреждение поставили новое оборудование, а для безопасности ребят модернизировали систему видеонаблюдения.

Здание отремонтировали в рамках госпрограммы по нацпроекту Молодежь и дети».

Всего 1 сентября в Подмосковье открыли 14 новых школ. Еще 57 отремонтировали.