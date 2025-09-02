Центр образования № 29 открыли в Богородском округе после капремонта

Центр образования № 29 открылся в поселке зеленом Богородского округа после капитального ремонта. Туда пошли 730 ребят.

Как рассказали в региональном Минстрое, в школе расширили пищеблок и спортивное ядро. Там обустроили комфортные современные кабинеты.

Изменения ввели и в учебный процесс. В этом году в школе открывают десятый предпрофильный класс с предпринимательским уклоном. Ребята будут углубленно изучать математику и обществознание.

Исполняющая обязанности директора Евгения Фомичева рассказала, что в этом году учреждение отмечает сорокалетие.

«Школа — место, где формируется характер и реализуются мечты. Хочется верить, что в наших стенах каждый сможет реализовать способности прийти к успеху», — отметила Евгения Фомичева.

Капремонт провели по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».