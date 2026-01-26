Центр образования № 26 в Ногнинске капитально отремонтируют к сентябрю

Центр образования № 26 в деревне Большое Буньково получит новый облик. Здание на Ленинской улице капитально отремонтируют уже в этом году — к сентябрю там приведут в порядок фасад и кровлю, установят новую мебель и технику.

Подрядчик уже завершает демонтажные работы в здании и приступаем к отделке.

Учебный корпус был построен в 1970 году. Там приведут в порядок фасад, кровлю, входную группу, заменят окна и двери, проведут благоустройство территории.

В здании также заменят все коммуникации, включая электропроводку и датчики пожарного оповещения. В классах появится новая мебель и техника.

Работы проведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».