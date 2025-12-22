Центр образования № 26 в деревне Большое Буньково отремонтируют к сентябрю

Центр образования № 26 в деревне Большое Буньково Богородского округа капитально отремонтируют. Работы завершат к сентябрю 2026 года.

Центр находится на улице Ленинской. Там уже наполовину выполнили демонтажные работы, а в ближайшее время приступят к отделке, рассказали в областном Минстрое.

Здание построили в 1970 году. Там приведут в порядок кровлю, фасад, входную группу, заменят окна и двери, проведут отделку помещений и благоустройство территории.

Кроме того, подрядчик обновит коммуникации и датчики пожарного оповещения. В помещениях появится современная мебель и оборудование.

Работы проведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».