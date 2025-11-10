Центр образования № 26 в Богородском округе отремонтируют к сентябрю 2026 года

Центр образования № 26 капитально отремонтируют на улице Ленина в деревне Большое Буньково. Там заменят все окна, двери и коммуникации, проведут отделку помещений и установят новое оборудование.

На объекте уже начались демонтажные работы, рассказали в региональном Минстрое.

Здание было построено в 1970 году. Там проведут кровельные и фасадные работы, обновят входную группу, окна и двери, проведут отделку помещений и благоустройство территории. Кроме того, в школе заменят все коммуникации, в том числе трубы, электропроводку и датчики пожарного оповещения. В кабинетах появится новая мебель и оборудование.

Работы проведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.