Центр образования № 26 в Богородском округе капитально отремонтируют к сентябрю

Центр образования № 26 в деревне Большое Буньково капитально отремонтируют к сентябрю. Там обновят фасад, кровлю, входные группы, установят современную мебель и технику.

Работы в центре на Ленинской улице уже стартовали. Там демонтируют старые конструкции и ведут отделку.

Как рассказали в региональном Минстрое, здание было построено в 1970 году. Там обновят кровлю, фасад, входную группу, окна и двери, проведут отделку помещений и благоустроят территорию. Также в центре модернизируют коммуникации, установят современную мебель и оборудование.

Работы проведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».