Центр образования № 26 капитально отремонтируют в деревне Большое Буньково

Центр образования № 26 на Ленинской улице в деревне Большое Буньково отремонтируют к сентябрю 2026 года. Там обновят все помещения, коммуникации, установят современную мебель и технику.

Образовательный центр будет ремонтировать ООО «ТрансДорСтрой». Подрядчика выбрали на конкурсной основе.

Учебный корпус был построен в 1970 году. Там проведут кровельные и фасадные работы, обновят входную группу, заменят окна и двери. Территорию благоустроят.

Кроме того, в здании заменят все инженерные коммуникации, в том числе датчики пожарного оповещения. В кабинетах появится новая мебель и оборудование.

Работы проведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».