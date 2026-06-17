Центр образования № 25 в Богородском округе капитально отремонтируют в этом году

Дошкольное отделение Центра образования № 25 в Старой Купавне капитально отремонтируют в этом году.

Детский сад находится на улице Чапаева, рассказали в региональном Минстрое. Готовность работ уже достигла 60% .

«В настоящее время на объекте ведутся демонтажные, общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций», — сообщили в ведомстве.

Площадь здания составляет 1,8 тысячи квадратных метров. Там обновят окна, полы, внутренние перегородки, установят короба вентиляции, покрасят стены. В помещениях разместят современную мебель и технику. В детском саду заменят коммуникации, приведут в порядок фасады и кровлю.

Работы проведут в рамках нацпроекта «Семья».