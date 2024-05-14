Центр образования № 23 реконструируют в Богородском округе | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 18:59 Центр образования № 23 реконструируют в Богородском округе Unsplash

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Тендер на реконструкцию МБОУ «Центр образования № 23» объявили в Богородском округе. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит подготовить всю необходимую документацию, выполнить строительно-монтажные работы, а также благоустроить прилегающую территорию и установить оборудование. Согласно проекту, обновленный центр образования примет 600 обучающихся.

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Работы необходимо завершить в 2025 году.

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