Центр образования № 23 капитально отремонтируют в поселке Обухово в 2025 году

Центр образования № 23 на улице Ленина в поселке Обухово капитально отремонтируют в 2025 году по президентской программе. Там появится новая мебель и оборудование, а также в здании полностью обновят коммуникации.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, работы на объекте начались 23 сентября. Сейчас там трудятся 18 человек и спецтехника. В школе демонтируют стены, потолки и полы.

Площадь здания составляет 1,7 тысячи квадратных метров. Там обновят кровлю и фасады, установят новые входные группы, заменят коммуникации, а также благоустроят территорию и закупят новое оборудование.

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