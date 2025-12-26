Центр образования № 1 в Красноармейске отремонтируют к сентябрю 2026 года

Центр образования №1 в Красноармейске капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года. Там обновят окна, двери, утеплят фасад и установят современное оборудование.

Как рассказали в региональном Минстрое, работы на объекте уже завершены на половину. Скоро в центре начнется отделка помещений.

В здании обновят кровлю, утеплят фасад, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, а также сантехнику, окна и двери.

В помещениях появится современная мебель и техника.

Работы проедут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».