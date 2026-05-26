Центр образования № 1 в Красноармейске отремонтируют к 1 сентября

В городе Красноармейск в Пушкинском округе продолжается капитальный ремонт здания центра образования № 1, расположенного на улице Академика Янгеля. Готовность объекта оценивают в 50%.

Работы проводят в рамках государственной программы Московской области по строительству и капитальному ремонту социальной инфраструктуры, а также в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

Специалисты выполняют предчистовую отделку помещений, ремонтируют кровлю, обновляют фасад, монтируют инженерные коммуникации, системы освещения и сантехническое оборудование. В строительстве задействовали более 50 рабочих и несколько единиц техники.

В образовательном учреждении модернизируют инженерные системы, включая отопление, вентиляцию и канализацию, заменят окна и двери, приведут в порядок входную группу и утеплят фасад. Также в школе проведут внутренний ремонт, закупят новую мебель и современное оборудование для учебного процесса.

Кроме того, специалисты благоустроят прилегающую территорию.

Завершить все работы и открыть обновленный центр образования планируют к 1 сентября.