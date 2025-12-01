Центр образования «Истоки» в Электрогорске капитально отремонтируют к концу года

Центр дополнительного образования «Истоки» капитально отремонтируют в Электрогорске до конца этого года. Там обновят фасад, кровлю, коммуникации, сантехнику, окна и двери.

Как рассказали в региональном Минстрое, в двухэтажном здании центра на улице Калинина уже завершаются работы. Площадь постройки — 841 квадратны метр.

Там уже обновили фасад, коммуникации, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Сейчас продолжается внутренняя отделка помещений, устройство входной группы и благоустройство территории.

Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».