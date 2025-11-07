Центр образования «Исток» в Электрогорске отремонтируют до конца года

В Электрогорске в Павлово-Посадском округе завершается капитальный ремонт центра дополнительного образования «Истоки». Здание расположено на улице Калинина.

Двухэтажный центр площадью более 800 квадратных метров был построен в 1971 году. Специалисты уже завершили обновление фасада, заменили инженерные сети, радиаторы и сантехнику, а также установили новые окна и двери.

Сейчас они проводят внутреннюю отделку помещений, модернизируют входную группу и занимаются благоустройством прилегающей территории.

Позже в здании установят новую мебель.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Их завершат до конца года.