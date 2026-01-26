Центр обработки данных построят в Серпухове к 2034 году

В городском округе Серпухов строят масштабный центр обработки данных. Объект, который возводит компания «РБ Лизинг», появится недалеко от деревни Дашковка.

За процессом работ наблюдает Главгосстройнадзор Подмосковья.

Возведение центра разбили на четыре этапа. Работы стартовали в октябре прошлого года. По первоначальному плану завершить их должны были только к концу 2033 года, но теперь у застройщика есть возможность ускориться и сдать объект гораздо раньше намеченного срока.

Общая площадь стройплощадки составляет почти 290 тысяч квадратных метров. В рамках первой очереди там возведут несколько ключевых зданий. Главным станет центральный корпус для серверов площадью свыше семи тысяч квадратных метров. Рядом построят склад для оборудования и трехэтажный административный блок с офисами и зонами отдыха для сотрудников. Также на территории появятся контрольно-пропускной пункт и хозяйственный корпус.

Последующие три очереди строительства увеличат вычислительные мощности центра. Планируют возвести еще три корпуса для серверного оборудования, установить дополнительные энергоблоки и смонтировать резервуары для хранения топлива.

Техническое оснащение центра будет современным и гибридным: оно объединит российские разработки и зарубежные аналоги, что обеспечит комплексу высокую производительность и надежность.

Новый центр обработки данных станет важным ресурсом для стабильной работы государственных электронных сервисов, что в итоге улучшит качество онлайн-услуг для жителей и бизнеса.

Кроме того, проект имеет социальное значение — для обслуживания комплекса потребуется 49 специалистов различных профилей: от руководителей до технических работников.