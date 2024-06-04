Центр обработки данных для VK построили в Домодедове

Фото: Главгосстройнадзор МО

Новый дата-центр построили в Подмосковье для обеспечения нужд бренда VK. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

В здании размещены зоны разгрузки и распаковки оборудования, машинные залы, помещения узлов связи, бесперебойных источников питания и аккумуляторов. А также венткамеры, станция автоматического газового пожаротушения, трансформаторная и прочие технические помещения.

Фото: Главгосстройнадзор МО
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Фото: Главгосстройнадзор МО
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Фото: Главгосстройнадзор МО
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В шести машинных залах размещены телекоммуникационные шкафы. Вычислительная инфраструктура включает современное серверное оборудование и системы хранения данных.

Среди активов VK — социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые ранее работали на арендованных серверах.

Когда центр введут в эксплуатацию, здесь появится около 100 рабочих мест для жителей Домодедова.

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