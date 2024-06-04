Центр обработки данных для VK построили в Домодедове

Новый дата-центр построили в Подмосковье для обеспечения нужд бренда VK. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.
В здании размещены зоны разгрузки и распаковки оборудования, машинные залы, помещения узлов связи, бесперебойных источников питания и аккумуляторов. А также венткамеры, станция автоматического газового пожаротушения, трансформаторная и прочие технические помещения.
В шести машинных залах размещены телекоммуникационные шкафы. Вычислительная инфраструктура включает современное серверное оборудование и системы хранения данных.
Среди активов VK — социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые ранее работали на арендованных серверах.
Когда центр введут в эксплуатацию, здесь появится около 100 рабочих мест для жителей Домодедова.