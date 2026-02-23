Центр настольного тенниса открыли в Химках

В Химках открылся крупный центр настольного тенниса — новая площадка для чемпионов и любителей расположилась на первом этаже ТРЦ «МЕГА Химки». Мероприятие прошло в рамках государственной программы «Спорт России» и собрало поклонников этого вида спорта, а главным событием стали показательные матчи с участием ведущих российских теннисистов.

Площадь нового центра составляет 1 200 квадратных метров. По данным Федерации настольного тенниса России, он станет базой для сборной Московской области. При этом заниматься здесь может любой желающий — независимо от уровня подготовки. Церемония открытия началась с выступлений официальных лиц, после чего перед гостями выступил творческий коллектив, а выступления барабанщиц добавили мероприятию динамики и настроения.

— Спорт — это жизнь. А жизнь — это наши дети. Пусть Центр станет семейным, добрым, любимым местом наших жителей и гостей округа. Пусть каждый найдет свой путь к спортивным вершинам, — поделилась глава Химок Инна Федотова.

В мероприятии приняли участие мастера спорта и призеры всероссийских соревнований. Матвей Рязанцев из команды «Спарта энд К», призер Кубка и чемпионата России, показал впечатляющую игру и пообщался с болельщиками. Его товарищ по команде Алексей Жуков, победитель и призер чемпионатов России, также продемонстрировал высокий уровень мастерства. Представители училища олимпийского резерва № 3 — Иван Иванов (призер первенства России) и Василий Поляков (победитель и призер всероссийских соревнований и первенства России) — успешно выступили на площадке и ответили на вопросы посетителей.

Особый колорит событию придал зрелищный момент: организаторы выпустили множество шаров, которые разлетелись по торговому центру. После показательных матчей начался турнир для любителей, где каждый мог испытать свои силы. Посетители также могли поиграть в свободном режиме, посетить мастер-классы и поучаствовать в конкурсах с призами.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов отметил важность создания таких объектов:

— Открытие центра настольного тенниса — значимое событие для округа и региона. Здесь созданы современные условия для тренировок, подготовки сборной и занятий всех желающих. Уверен, что эта площадка даст импульс развитию спорта и появлению новых сильных игроков.

Теперь центр развития настольного тенниса в ТРЦ «МЕГА Химки» ждет всех желающих. Здесь каждый найдет возможность отработать удары, сыграть партию с соперником или просто насладиться атмосферой спортивного братства. Центр расположен на первом этаже «МЕГИ Химки» рядом с магазином «Стокманн». При поддержке партии «Единая Россия» спортивная инфраструктура в Химках развивается с каждым годом.