Центр народных ремесел построят в деревне Новлянки в Дмитровском округе

Строительство двухэтажного деревянного просветительско-ремесленного центра началось в деревне Новлянки. Проект разработала семья фермеров Глушенковых, которая давно мечтала открыть свое просветительское дело.

Григорий и Наталья Глушенковы продали квартиру в Москве и купили участок в деревне девять лет назад. Построили дом, большую русскую печь во дворе и мастерскую. Григорий, который раньше работал программистом, быстро освоил работу по дереву и гончарное искусство.

Фермеры уже несколько лет работают над идеей сделать старинные русские ремесла педагогическим инструментом, когда через ручную работу дети узнают свои возможности, учатся управлять собой и познают свойства различных материалов.

В ремесленном центре Глушенковы планируют разместить не только помещения для мастер-классов народных ремесел, но и чашу для купания, где Наталья, спортивный тренер, будет учить детей плаванию.

Фермеры уже проводят летом ремесленные занятия с детьми, а зимой учат их кататься на горных лыжах и сноуборде. Свои двери центр народных ремесел распахнет для всех желающих в следующем году.