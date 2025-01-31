Центр мягких родов открылся в Одинцове

Центр мягких родов появился в Одинцовской областной больнице. В нем есть четыре палаты для партнерских родов, в каждой из них — большая двуспальная кровать, удобные кресла, приглушенное освещение и ванна-джакузи.

Будущая мама сможет находиться в такой палате в центре на протяжении всех родов. В розовом зале уже проводили роды. Здесь есть необходимый инвентарь, ванна, фитболы, чтобы прожить схватки, а также удобная двухместная кровать.

«Очень нравится женщинам эта палата. Здесь у нас есть все для комфортного пребывания матери и партнера. Здесь также есть оборудование для экстренной помощи — родильное кресло и детское реанимационное место. На этаже в непосредственной близости располагается операционная. В основном мы здесь делаем упор на совместное комфортное пребывание», — рассказала старшая акушерка родового отделения Одинцовского роддома Наталья Тимченко.

Также в отделении есть голубой, зеленый и сиреневый родзалы. Но чаще всего будущие матери выбирают розовую палату. Чтобы попасть в Центр мягких родов, необходимо заключить контракт с врачом и акушеркой. Они будут сопровождать женщину в течение всего периода родов — от схваток до появления малыша на свет.