Центр милосердия Собора Николы Белого в Серпухове стал лучшим в России

Центр милосердия при Соборе Николы Белого удостоен звания лауреата всероссийского конкурса «Волонтер преподобного Серафима Саровского — 2025». Из 329 участников со всей страны именно этот центр вошел в число 32 лучших.

Руководитель центра, архимандрит Кирилл (Костиков), и команда волонтеров получили высокую оценку за работу в нескольких направлениях: помощь в рамках специальной военной операции, адресная поддержка людей в сложных жизненных ситуациях, образовательные и просветительские проекты, а также содействие больницам и госпиталям.

Награждение прошло 3 июля на торжественной церемонии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре в рамках форума «Наследие преподобного Серафима Саровского как основа жертвенного служения».

По итогам конкурса планируется выпуск пятого тома сборника «Антология добрых дел».