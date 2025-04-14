Центр мемориальных услуг провел свыше 12 тысяч консультаций в Подмосковье с января

Потеря близкого — тяжелое испытание, поэтому крайне важно, чтобы людям в состоянии горя оказали профессиональную помощь и поддержку. Сотрудники Центра мемориальных услуг с начала 2025 года провели в Подмосковье 12 029 консультаций по вопросам похорон.

Через круглосуточнкую горячую линию поступило 9 000 обращений, а еще 1 709 человек обратились к специалистам во время выездных мероприятий в МФЦ.

Вопросы, которые чаще всего задавали жители Подмосковья, касались оформления документов на захоронение, создания семейных могил, установки или замены надгробий.

«Работа ритуального консультанта сопряжена с высокой моральной ответственностью‚ поскольку связана с горем и утратой. Соблюдение этических норм является важным условием профессиональной деятельности», — подчеркнул директор Центра мемориальных услуг Николай Казаков.

Особое внимание специалисты службы уделяют выездным консультациям. Их график публикуют на официальном сайте учреждения.

Чтобы получить помощь, можно позвонить по номеру +7 (498) 568-99-99, прийти на очную встречу в офисы МФЦ или на кладбища.

В учреждении отметили, что весенний период традиционно характеризуется повышенным спросом на ритуальные услуги, который связан с подготовкой к памятным датам и благоустройством захоронений.