Центр мемориальных услуг проведет выездные консультации в МФЦ Подмосковья в июне

Центр мемориальных услуг проведет выездные консультации на кладбища и в МФЦ Подмосковья в июне. Жители смогут задать волнующие вопросы в сфере погребения и похоронного дела.

Центр регулярно проводит встречи с жителями. Чаще всего их интересуют вопросы оформления удостоверений о захоронении, а также семейных захоронений и получения разрешений на установку надгробий.

В июне выездные консультации проведут в следующих МФЦ:

3 июня, Люберцы, пр-кт Октябрьский, д. 18, к. 3;

5 июня, Коломна, ул. Уманская, д. 20;

17 июня, Видное, пгт. Бутово, мкр. Бутово Парк, д. 22;

19 июня, п. Тучково, ул. Кирова, д. 1, 3 этаж;

24июня, Звенигород, мкр. Супонево, к.3;

26 июня, Красноармейск, пр-кт Испытателей, д. 7.

На кладбищах:

2 июня — Кладбище «Сенино», м. о. Чехов, д. Сенино, ул. Васильковая, з/у 32а;

4 июня— Кладбище «Кавезино», г. Пушкино, тер. захоронения Кавезино, з/у 1, з/у 2;

6 июня — Кладбище «Муниципальное городское кладбище Новое», г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 35;

9 июня — Кладбище «Новое Городищенское», г. Коломна, ул. Городищенская, з/у 108а;

10 июня — Кладбище «Настасьино», г. о. Можайский, д. Настасьино, квартал 0070317-1, з/у 1;

11 июня — Кладбище «д. Иевлево», г. о. Клин, д. Иевлево, тер. захоронение, з/у 1;

16 июня — Кладбище «с. Петровское», г. о. Клин, с. Петровское, тер. захоронение, з/у 1;

17 июня — Кладбище «д. Фроловское», г. о. Клин, д. Фроловское, тер. захоронения, з/у 1;

18 июня — Кладбище «Некрасовское», м. о. Дмитровский, рп. Некрасовский, тер. захоронения, з/у 1;

20 июня— Кладбище «Дарна», м. о. Истра, с. п. Ермолинское, д. Дарна;

23 июня — Кладбище «Домодедовское городское», г. Домодедово, мкр. Северный, тер. захоронения Домодедовское (городское), з/у 1,2;

25 июня — Кладбище «Тишино», м. о. Рузский, вблизи д. Тишино;

27 июня — Кладбище «Савельево», м. о. Истра, с. п. Ядроминское, д. Савельево, д. 9;

30 июня — Кладбище «Электрогорское № 1», г. Электрогорск, пр-д Белый Мох, з/у 5.

Консультации пройдут в центральных зонах кладбищ рядом с административным зданием. Специалисты будут в форменной одежде учреждения с символикой «ЦМУ».

Узнать о предстоящих выездах можно по ссылке. Кроме того, задать волнующие вопросы можно по телефону горячей линии +7 (498) 568-99-99.