Центр мемориальных услуг проведет выездные консультации в МФЦ Подмосковья в июне

Здание многофункционального центра в Балашихе
Фото: Здание многофункционального центра в Балашихе/Медиасток.рф

Центр мемориальных услуг проведет выездные консультации на кладбища и в МФЦ Подмосковья в июне. Жители смогут задать волнующие вопросы в сфере погребения и похоронного дела.

Центр регулярно проводит встречи с жителями. Чаще всего их интересуют вопросы оформления удостоверений о захоронении, а также семейных захоронений и получения разрешений на установку надгробий.

В июне выездные консультации проведут в следующих МФЦ:

На кладбищах:

Консультации пройдут в центральных зонах кладбищ рядом с административным зданием. Специалисты будут в форменной одежде учреждения с символикой «ЦМУ».

Узнать о предстоящих выездах можно по ссылке. Кроме того, задать волнующие вопросы можно по телефону горячей линии +7 (498) 568-99-99.

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